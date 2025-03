Os reis do gol: livro revela os maiores artilheiros da história de Ceará e Fortaleza

As obras fazem parte da coleção "Os Maiores Goleadores" e trazem dados sobre os artilheiros históricos do futebol cearense

O evento de lançamento é aberto ao público e acontece nesta terça-feira, 27, às 19 horas, no Shopping Benfica. Os livros fazem parte da coleção “Os Maiores Goleadores” e trazem levantamentos estatísticos do número de gols dos artilheiros históricos do futebol cearense.

Tão importante quanto saber a história do seu time de coração é conhecer os personagens que fizeram parte dessa trajetória. E quando se trata da torcida, o que importa são os gols. Pensando nisso, o escritor José Renato Sátiro Santiago Jr reuniu, em dois almanaques, as informações dos jogadores que mais marcaram por Ceará e Fortaleza.

"Os livros terão um levantamento dos dez maiores goleadores do Ceará e do Fortaleza, além da ficha técnica deles, o primeiro e último jogo com a camisa do respectivo time e o relato de cada um dos gols. Então, no caso do Ceará, terá [entre os nomes] o Gildo, que foi o maior artilheiro do clube. E do outro lado, terá nomes como o de Geraldino Saravá, o maior artilheiro da história do Fortaleza”, contou o autor das obras em entrevista ao Esportes O POVO .

“[É importante] ter historiadores preocupados em perpetuar a história do clube, não do ponto de vista do clubismo, mas sim de levantar a realidade dos fatos, o que aconteceu ao longo da história do clube, sendo que o futebol tem uma grande relevância no crescimento social, no crescimento da sociedade, não só no estado do Ceará, mas no Brasil como um todo”, ressaltou ele.

Outros livros que narram a história do futebol cearense

José Renato Sátiro Santiago Jr é autor de outras obras que remontam a história do futebol cearense. Em 2023, o escritor lançou o Almanaque Clássico-Rei, que trazia informações detalhadas sobre os mais de 600 jogos entre Ceará e Fortaleza ao longo da rivalidade centenária. A publicação conta com fichas técnicas e estatísticas completas de todas as partidas disputadas até então, os mais de 1.500 gols, as goleadas e sequências invictas.

No ano passado, o escritor lançou o livro "Floresta, o Colosso da Vila Manoel Sátiro", sobre a trajetória do Alviverde.