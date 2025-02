Zorro cita evolução e aponta 'briga até o fim' por classificação na Copa do Nordeste

O Ferroviário conquistou sua primeira vitória na Copa do Nordeste 2025 nesta terça-feira, 18. Após o triunfo sobre o Altos-PI, por 1 a 0, o técnico Tiago Zorro celebrou a “consistência de sua equipe durante os 90 minutos” no que, para ele, foi o melhor jogo do Tubarão da Barra no ano.

Com o resultado positivo diante a equipe piauiense, o Ferrão saltou da lanterna de seu grupo para a 4ª posição, ultrapassando o próprio Altos-PI. Com isso, o Ferroviário se inseriu nas equipes que lutam para avançar para a próxima fase do Nordestão.

“Vamos sempre brigar até o fim (para se classificar na Copa do Nordeste). Sabemos da dificuldade. Temos uma luta de dois ou três jogos por semana. Temos um jogo muito importante no sábado (contra o Tirol). Sinto que os jogadores têm evoluído individual e coletivamente”, ressaltou.

JOGO DA VOLTA

No próximo sábado, 22, o Ferroviário irá encarar o Tirol, no jogo que definirá qual equipe irá enfrentar o Fortaleza nas semifinais do Campeonato Cearense deste ano. No primeiro jogo do confronto, o Tubarão conquistou uma vitória, por 2 a 1, e precisa de um empate para seguir na competição. Porém, apesar do resultado positivo do primeiro duelo, Zorro afirmou que sua equipe jogo abaixo do esperado.