Ainda sem vencer no Nordestão, Ferroviário recebe o Altos-PI no Presidente Vargas

O Tubarão da Barra entra em campo às 21h30min e deve atuar com time misto, pela proximidade com o jogo decisivo das quartas do Campeonato Cearense ante o Tirol

O Ferroviário volta a campo pela Copa do Nordeste nesta terça-feira, 18, quando enfrentará o Altos-PI, que foi uma pedra no sapato do Fortaleza na última semana. Mesmo sem vencer na competição e precisando dividir a atenção com o jogo de volta das quartas de final do Campeonato Cearense, que acontece no próximo sábado e é tida como principal foco, o Tubarão da Barra ainda não jogou a toalha do Nordestão e vai buscar os três pontos no estádio Presidente Vargas, em Fortaleza, para sair da lanterna do seu grupo.

Ainda assim, as circunstâncias devem fazer o técnico português Tiago Zorro levar um time alternativo a campo, poupando os principais jogadores e possivelmente promovendo estreias, especialmente a do atacante Samuel Almeida, que estava no Potiguar, onde vinha sendo artilheiro do Estadual. No gol, Matheus Cavichiolli pode ser surpresa, mas tem menos chances de estrear. O arqueiro segue aprimorando a parte física. Ambos os os jogadores estão regularizados e aptos para jogar desde o dia 14 de fevereiro.