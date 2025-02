Allanzinho é destaque do Ferroviário com nove participações em gols em 11 jogos

O ofensivo vem se reencontrando no Ferroviário e fazendo a diferença no setor ofensivo. Em 11 jogos, já soma cinco gols e quatro assistências em 2025

O habilidoso camisa 11 entrou aos 21 minutos da etapa final e marcou logo em seguida, aos 30, decretando os três pontos para o escrete coral no Estádio Presidente Vargas. Na atual temporada o ofensivo já disputou 11 jogos balançando as redes em cinco oportunidades e somando quatro assistências.

“Muito feliz pelo gol, pela vitória e por termos conseguido o nosso objetivo. Sabemos da grandeza da Copa do Nordeste e do nível de dificuldade da competição. Estou bem aqui, me empenho sempre ao máximo, assim como todos do grupo. Sempre faremos o melhor para vencer. Seguimos focados em todas as competições. Já temos uma decisão no final de semana”, comenta o atleta.

O Tubarão da Barra volta a campo neste sábado, às 16h30min, no jogo de volta das quartas de final do Campeonato Cearense. No confronto de ida, o time de Allanzinho venceu por 2 a 1, com duas assistências do atacante, para Ciel e Janeudo. Também no PV, o time começará o jogo com a vantagem de um gol.