Ferroviário tem parecer contra venda da SAF; negociação aguarda votação do Conselho

Atacante Kiuan, junto ao Tutuba, mascote do Ferroviário / Crédito: Lucas Emanuel/FCF

O Ferroviário Atlético Clube recebeu um parecer contrário à venda da Sociedade Anônima do Futebol (SAF) ao grupo de investidores europeus, Makes. O comunicado foi endereçado à diretoria pela empresa Tricorp, contratada para prestar assessoria jurídica no processo de venda da SAF.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Segundo fontes ouvidas pelo Esportes O POVO, a Tricorp teria identificado pontos de risco elevado na negociação, os quais incluem dificuldade de identificar os responsáveis pelo grupo, visto que, participantes terceiros teriam se envolvido no processo. Assim, não ficaria explicito quem seria responsável legal da Makes. Há ainda falta de documentos comprobatórios solicitados, além do risco relacionado ao fluxo de caixa do Tubarão da Barra. As informações foram dadas originalmente pelo blog Almanaque do Ferrão.

Conselho Deliberativo aguarda decisão na Assembleia Geral Abdon Paula Neto, presidente do conselho deliberativo do Ferroviário, confirmou que houve "alguns pontos de riscos no negócio", mas aponta que o alerta não inviabiliza a continuidade do processo de venda da SAF. "Já foi traçado um cronograma onde o conselho, na semana que vem, se reunirá com o investidor. Em outra reunião discutirá todas as situações envolvendo o negócio e, por fim, deve ser levado à Assembleia Geral, órgão máximo do clube, a quem cabe a palavra final", aponta Abdon. O Esportes POVO procurou ainda o vice-presidente do Tubarão da Barra, Pedro Bruno, que preferiu não se manifestar antes da divulgação formal do parecer.

"Por responsabilidade e até respeito institucional, não quero me manifestar sem a divulgação formal do parecer da Tricorp a todos os associados, sejam conselheiros, sócios proprietários ou sócios torcedores", disse. O Esportes O POVO contatou ainda a Tricorp, que informou que não pode dar detalhes sobre o parecer porque as informações estão "vinculadas a cláusula de confidencialidade" no acordo. O que prevê a negociação? O grupo de investidores europeus, representado pelo português Pedro Roxo, quer administrar o futebol profissional, o futebol feminino e as categorias de base do Ferroviário. O projeto prevê reforma e utilização da Vila Olímpica Elzir Cabral durante 20 anos e investimento que pode chegar até a R$ 413 milhões.