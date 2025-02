Ferroviário bate Altos e fatura primeira vitória na Copa do Nordeste

O Ferroviário conquistou sua primeira vitória nesta edição da Copa do Nordeste. Nesta terça-feira (18), o time cearense derrotou por 1 a 0 Altos-PI, que na rodada anterior havia superado o Fortaleza, um dos favoritos ao título. O duelo, pela quarta rodada do Nordestão, teve gol solitário de Allanzinho no estádio Presidente Vargas.

Com o resultado no confronto direto, o time Coral chega aos mesmos quatro pontos dos piauienses e assume a quarta posição pelos critérios de desempate. A liderança do Grupo A pertence ao Vitória, com sete.