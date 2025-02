Saiba contra quem Fortaleza e Ceará vão estrear na Série A 2025

Leão e Vovô vão representar o futebol cearense na elite em 2025. Competição nacional tem previsão para ser finalizada no dia 21 de dezembro

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou nesta quarta-feira, 12, a tabela básica do Campeonato Brasileiro Série A 2025. Com isso, Fortaleza e Ceará, que representarão o futebol cearense na elite, já sabem quem vão enfrentar na estreia da competição nacional.



Conforme o documento, o Leão do Pici, em sua sétima participação consecutiva no certame, vai receber o Fluminense em casa. Já o Vovô terá o Red Bull Bragantino como primeiro adversário em seu retorno à primeira divisão. As datas dos confrontos ainda serão confirmadas pela entidade, mas devem ocorrer entre os dias 29 (sábado) e 31 (segunda) de março.