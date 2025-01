Ronaldinho Gaúcho virá a Fortaleza para jogo beneficente no PV

O evento chega a Fortaleza em sua quinta edição e busca reconhecimento como um dos maiores eventods do tipo no país, mesclando celebração para o povo cearense, com uma ação voltada à Páscoa.

A festa já esteve presente no Nordeste em edições anteriores, como em Recife (PE) e Maceió (AL), mas foi em Brasília (DF) que teve sua maior edição, em um evento especial de "SOS Rio Grande do Sul", arrecadando mais de 30 toneladas de alimentos para a população afetada pelas enchentes, no ano passado.

Ronaldinho e outras estrelas

Além do Bruxo, o gramado do PV receberá grandes personalidades do mundo dos esportes e do entretenimento, como acontece todo ano, todos em prol de ajudar o próximo.

O jogo será dividido em dois momentos: iniciando com um duelo entre mulheres e seguindo com a segunda partida, de futebol masculino, com Ronaldinho como capitão de um dos times.