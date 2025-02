Justiça recebe denúncia do MPCE contra 82 torcedores envolvidos em brigas no Clássico-Rei

A Justiça do Ceará recebeu na tarde desta sexta-feira, 14, a uma denúncia contra 82 torcedores que estiveram envolvidos em brigas e tumulto durante o primeiro Clássico-Rei de 2025, no dia 8 de fevereiro, na Arena Castelão. A denúncia foi oferecida pelo Ministério Público do Ceará (MPCE) por meio da 187ª Promotoria de Justiça de Fortaleza.



De acordo com os autos, a denúncia abrange confronto entre torcedores dos grupos “Bonde dos Hooligans (BDH)”, composto por torcedores do Fortaleza, e “Bonde da Aliança Listrada”, formado por torcedores do Ceará. Na ocasião, antes de a bola rolar no Gigante da Boa Vista, os integrantes arrumaram confusão em pelo menos cinco pontos da capital cearense. Um dos principais pontos de tumulto foi a avenida Osório de Paiva, na altura do bairro Canindezinho, onde torcedores eram escoltados pela Polícia Militar.