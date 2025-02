Ferroviário tenta quebrar tabu de 19 anos contra o Vitória; veja retrospecto

O Ferroviário viaja até Salvador para enfrentar o Vitória, em duelo válido pela Copa do Nordeste, nesta terça-feira, 11, às 19 horas, no estádio do Barradão.

A equipe baiana defende uma marca de 19 anos sem perder para a equipe cearense. A última vitória do Tubarão foi na Série C de 2006, no estádio Presidente Vargas, onde saiu vencedor pelo placar de 3 a 1. Na época, o Rubro-Negro contava com o zagueiro David Luiz, hoje no Fortaleza, em seu elenco.