Zorro destaca baixa média de idade do Ferroviário e projeta quartas de final do Estadual

O comandante coral destacou que a equipe atua melhor com organização defensiva, mas ainda vai mal no ataque

O Ferroviário conquistou, na tarde deste sábado, 8, a vaga para as quartas de final do Campeonato Cearense de 2025. Na coletiva após a partida contra o Cariri, em que o Tubarão da Barra venceu por 2 a 0 na Arena Romeirão e carimbou seu nome na próxima fase, o técnico Tiago Zorro rechaçou que o Ferroviário tenha ido mal na fase de grupos, mas ressaltou que a equipe ainda não joga no estilo que ele deseja, está em formação e tem um plantel muito jovem.

"No fundo, o que está errado aqui é o primeiro jogo contra o Horizonte. No fim, só Fortaleza e Ceará, além do Tirol, fizeram mais pontos que nós. hoje voltamos a fazer um bom jogo, bem controlado. Volto a lembrar que a nossa média de idade hoje é abaixo dos 25 anos. O Ciel e o Janeudo aumentam a média de idade. Os erros acontecem, a falta de maturidade por vezes aparece e a gente paga caro por isso", destaca.