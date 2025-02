Ferroviário anuncia goleiro Matheus Cavichioli e busca pelo menos mais 4 jogadores

O Tubarão da Barra começa a trabalhar com os departamentos separados entre SAF e Associação, vai forte no mercado e quer mais quatro nomes experientes

Antes mesmo da assembleia de venda da Sociedade Anônima do Futebol (SAF) do Ferroviário ser marcada, o Tubarão da Barra dividiu seus trabalhos entre SAF e Associação. Dessa forma, o clube deseja ir forte no mercado nos próximos dias e começou anunciando, na tarde deste domingo, 9, a contratação do goleiro Matheus Cavichioli, atleta que teve longa passagem no América-MG e defendeu a Chapecoense na Série B de 2024.

Além do novo arqueiro, o escrete coral deve anunciar pelo menos mais quatro nomes nos próximos dias, tendo a experiência dos jogadores como um dos critérios, conforme apurou o Esportes O POVO. A lista ainda é mantida em sigilo, mas a reportagem confirmou que o clube está perto de anunciar o atacante Samuel, artileiro do Potiguar, em troca pelo centroavante Rodrigo Fuzil e mais um atleta. O goleiro reforçará o Tubarão para as disputas de mata-mata do Cearense, além de Copa do Brasil, Copa do Nordeste e Série D do Brasileirão.