Ciel e Janeudo reforçam o Ferroviário em jogo contra o Maracanã

A dupla está fora de combate desde o confronto contra o Treze , realizado no dia 8 de janeiro, em duelo válido pela Copa do Nordeste.

Segundo apuração do Esportes O POVO, o atacante Ciel e o meia Janeudo retornam a lista de relacionados do Ferroviário para a partida contra o Maracanã, que será jogada neste domingo, 2, às 16 horas, no estádio Domingão.

Ciel sofreu uma lesão na região da panturrilha, enquanto Janeudo estava com um estiramento no quadríceps anterior.

A dupla foi muito importante na história recente do Ferrão, com ambos atuando em um título nacional. Janeudo estava no elenco campeão da Série D de 2018, enquanto Ciel foi o protagonista do bicampeonato, conquistado em 2024.

Nenhum dos atletas contribuiu com gols na atual temporada, mas o treinador Tiago Zorro já ressaltou em entrevista o papel de líder que o camisa 99 exerce dentro do elenco.