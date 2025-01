Ferroviário tem início decepcionante e vê pressão por resultados no Estadual

Lance do jogo Ferroviário x Sport, no PV, pela Copa do Nordeste 2025 / Crédito: Paulo Paiva / Sport Recife

O Ferroviário ainda não pontuou no Campeonato Cearense e sofreu sua terceira derrota seguida no Clássico da Paz. A equipe comandada por Tiago Zorro tem apenas uma vitória na temporada e está em último no seu grupo do estadual. O roteiro das derrotas para o Horizonte e para o Ceará é similar. O Ferrão sofre dois gols antes dos 20 minutos do primeiro tempo e consegue descontar o placar na parte final da primeira etapa.

Contra o Sport, a equipe foi mais consistente, segurou o 0 a 0 na parte inicial do jogo, levando algum perigo em contra-ataques, mas sofreu um gol no minuto final e perdeu, em sua melhor exibição na temporada, por 2 a 1.

Os adversários serão: o Floresta, comandado pelo experiente Marcelo Chamusca e que disputará a Série C do Brasileiro; Maracanã, clube que disputará a Série D junto da equipe Coral e o Cariri, que é um dos postulantes ao rebaixamento. Caso a Equipe da Barra não consiga permanecer na primeira divisão do estadual e não consiga subir para a terceira divisão do Campeonato Brasileiro, ficará sem competições nacionais no calendário de 2026. Na Copa do Nordeste, a missão de se classificar também será muito complicada. Com a alteração no regulamento para jogos dentro do mesmo grupo, o Ferrão precisa superar três adversários de Série A, incluindo o rival Fortaleza, e um da série B para disputar o mata-mata do torneio.

Problemas no esquema tático: O esquema de três zagueiros é apontado como um dos fatores para a pouca competitividade apresentada pelo Tubarão no início de temporada. No confronto contra o Horizonte, um adversário com menos investimento, a equipe teve um meio-campo muito espaçado devido à escolha por um zagueiro a mais. A opção por uma linha de 5 defensores também deixou a equipe muito dependente da subida dos laterais, que contra equipes mais fortes ficam presos nas suas funções defensivas. Nas partidas onde a equipe Coral enfrentou clubes de Série A, Zorro optou por três volantes, deixando o time com poucas opções de armação. Nesses confrontos em específico, a criação de jogadas ficou a cargo do atacante Allanzinho, que precisava não apenas recuar até o meio-campo para puxar contra-ataques, como também fazia funções defensivas ao pressionar a saída de bola adversária.

"O 3-5-2 é o nosso sistema e ponto final. Quando fui contratado avisei que esse era o meu sistema, um sistema que me deu sucesso e é nele que continuarei a trabalhar", afirmou o treinador na coletiva pós Clássico da Paz. A ausência de Ciel também é um fator que impacta na queda de rendimento do Ferroviário. Mesmo aos 42 anos, o atacante é a referência de técnica e liderança na equipe, além disso, o camisa 99 tem 55 gols nas últimas duas temporadas. Zorro sobre reforços: "Acredito Pouco em Milagres" Em entrevista coletiva fornecida após a derrota para o Ceará nesse domingo, 26, o treinador do Ferroviário falou sobre a busca de reforços para o restante da temporada.