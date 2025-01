Ferroviário precisa de combinações de resultados para sair do quadrangular de rebaixamento

Atacante Kiuan, junto ao Tutuba, mascote do Ferroviário / Crédito: Lucas Emanuel/FCF

O empate contra o Floresta nesta quarta-feira, 29, marcou o primeiro ponto do Ferroviário no Campeonato Cearense. O 3 a 3, contudo, não é ideal para a Equipe da Barra, que nesse momento se encontra na zona de classificação para o quadrangular de rebaixamento. Com duas rodadas em disputa e com o Tirol, time a frente do Ferrão na tabela, com um jogo a menos, o clube da Barra pode depender somente de si para sair da “zona da degola” direto para as quartas de final do estadual.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Para que isso aconteça, a equipe Coral deve torcer para o Cariri vencer a Coruja nesta quinta-feira, 30, às 19 horas. Com a vitória da equipe de Juazeiro, o Ferroviário já ultrapassaria a equipe da Capital nessa rodada, uma vez que ambos teriam um ponto e nenhuma vitória, o critério de desempate seria do saldo de gols.

Já o Tirol enfrenta o Horizonte, que está na zona do quadrangular de rebaixamento, mas possui a mesma pontuação do Maracanã, e o Floresta, time da Série C do Brasileiro e a terceira equipe que mais pontou no campeonato. Outro agravante para o Ferrão é a disputa da Copa do Nordeste. Entre a partida contra o Maracanã e o jogo contra o Cariri, o Tubarão enfrenta o Moto Club pela segunda rodada da Copa do Nordeste. Apesar das chances de classificação do Ferroviário no Nordestão serem remotas, a equipe Coral enfrenta um adversário de nível similar e pode marcar seus primeiros pontos na competição contra a equipe Maranhense, dificultando a estratégia de “poupar atletas” para o jogo decisivo contra a equipe de Juazeiro.