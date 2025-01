Ex-Ceará e Fortaleza, Bérgson tem a 4ª melhor média de minutos para gol do mundo

Atacante Bergson é o segundo brasileiro com mais gols no futebol mundial nas últimas três temporadas / Crédito: Divulgação/Johor FC

Com passagens por Ceará e Fortaleza, o atacante Bérgson vive um momento especial no futebol malaio, onde está desde 2021 atuando pelo Johor FC. Na temporada passada, o centroavante marcou 27 tentos em 26 jogos, desempenho que o colocou em destaque mundial: foi o quarto jogador com melhor média de minutos para gol. De acordo com o levantamento publicado pelo CIES Football Observatory, Bérgson precisou, em média, de 67 minutos para marcar um gol em 2024. Apenas três jogadores no mundo tiveram aproveitamento melhor nesse quesito: o uruguaio Martín Cauteruccio, do Sporting Cristal-PER; o japonês Tomoyuki Doi, do Geylang-SG; e o irlandês Garbhan Coughlan, do Cashmere Technical-NZ.

1º - Garbhan Coughlan (43 minutos para marcar um gol)



2º - Tomoyuki Doi (56 minutos para marcar um gol)



3º - Martín Cauteruccio (63 minutos para marcar um gol)



4º - Bérgson (67 minutos para marcar um gol)



(67 minutos para marcar um gol) 5º - Oscar Faulds (72 minutos para marcar um gol) Outro fator relevante é que Bérgson é o segundo brasileiro com mais gols no futebol mundial considerando os últimos três anos. Neste período, todos atuando pelo Johor FC, da Malásia, Bérgson marcou 93 gols em 97 partidas. Apenas Pedro, do Flamengo, tem números melhores, com 95 tentos anotados.