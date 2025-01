Lateral do Horizonte acredita que fator casa possa ser um diferencial para a equipe

Lateral Henrique acredita que o conhecimento do gramado possa ser um fator favorável ao Horizonte / Crédito: Gabriel Teixeira / Horizonte FC

Embalado pela vitória sobre o Ferroviário, o Horizonte busca surpreender contra o Fortaleza. Jogando em casa, o Galo do Tabuleiro não perde para o Tricolor em seus domínios desde o Campeonato Cearense de 2015. O confronto válido pela segunda rodada do estadual será realizado neste sábado, 25, às 16h30 min. Ao todo, as equipes se enfrentaram 19 vezes no Domingão, estádio do Horizonte, e os donos da casa venceram nove partidas, empataram cinco e perderam também cinco jogos.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora O lateral esquerdo Henrique acredita que o fator casa possa ser um diferencial para a equipe, não pelo fator retrospecto, mas pelo conhecimento do gramado pela equipe.

A expectativa para o confronto é de um bom público; 7 mil ingressos foram colocados a venda, sendo 3500 para cada equipe. O lateral destacou a importância da torcida, a definindo como o 12º jogador do Horizonte na partida e também ressaltou o nível técnico do Fortaleza e as conquistas que clube obteve nos últimos anos. "Mesmo sabendo de todas as dificuldades que o duelo vai nos proporcionar, da qualidade da equipe do Fortaleza, que é um time de Libertadores e Série A, creio que a gente possa fazer um bom jogo e desfrutar de uma partida tão importante quanto esta."