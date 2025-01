Horizonte derrota Ferroviário por 2 a 1 no PV em estreia do Campeonato Cearense

Horizonte estreou com vitória diante do Ferroviário em pleno Estádio Presidente Vargas / Crédito: Gabriel Teixeira/Horizonte FC

No Estádio Presidente Vargas, o Horizonte venceu o Ferroviário por 2 a 1 na noite deste domingo, 19, em jogo válido pela primeira rodada do Campeonato Cearense. Os gols do Galo do Tabuleiro foram marcados por Leozinho e Tico Baiano, enquanto Allanzinho descontou para o Tubarão da Barra. O Peixe volta a campo na quarta-feira, 22, às 21h30min, mas desta vez pela Copa do Nordeste. Novamente no PV, a equipe coral enfrentará o Sport na estreia do torneio regional.

Já o Horizonte entra em ação no sábado, 25, às 16h30min, no Domingão, contra o Fortaleza, pela segunda rodada do estadual.

O duelo no PV começou equilibrado e cercado de expectativas. O Ferroviário, empurrado por sua torcida, que compareceu em bom número, iniciou a partida com pressão, mas viu o Horizonte se impor rapidamente. Logo nos primeiros 15 minutos, o Galo abriu uma vantagem de dois gols. O primeiro foi marcado por Leozinho, que aproveitou uma falha da defesa coral para balançar as redes. O segundo veio com Tico Baiano, em um golaço: o camisa 7 recebeu na ponta, driblou a zaga adversária e acertou um chute no ângulo, sem chances para o goleiro Sivaldo Jr.

Apesar do baque inicial, o Ferroviário reagiu ainda na etapa inicial. Allanzinho protagonizou uma bela jogada individual, driblando a defesa do Horizonte antes de finalizar rasteiro no canto, diminuindo a diferença no placar. No segundo tempo, o Ferroviário tentou pressionar em busca do empate, mas esbarrou na sólida atuação defensiva do Horizonte, que soube administrar o resultado e garantiu o triunfo fora de casa. O Galo fica na segunda posição do Grupo A com três pontos conquistados. Já o Tubarão da Barra fica na segunda posição do B, mas sem pontuar.