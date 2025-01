Vice-presidente da FCF diz que gramado do Castelão precisa "se provar" para receber jogo do Brasil

"Eu entendo que o gramado tenha que se provar que está adequado para receber a seleção brasileira. Eu acredito que já esteja, mas isso vai ter que se provar durante o Campeonato Brasileiro. Depois que a CBF autorizar, aí a gente pode reativar nosso pedido de trazer a seleção. Temos um pedido arquivado, mas está pendente justamente a questão do gramado", disse.

Vice-presidente da Federação Cearense de Futebol, Mauro Carmélio Neto concedeu entrevista exclusiva ao programa Esportes do POVO , da Rádio O POVO CBN , na manhã desta sexta-feira, 17. Na ocasião, o dirigente afirmou que o gramado da Arena Castelão precisa "se provar" para receber um jogo da seleção brasileira.

Nos dois últimos anos, a FCF se candidatou a recepcionar a Amarelinha em partidas válidas pelas Eliminatórias da Copa. Em 2023, a entidade demonstrou interesse nos duelos contra Bolívia e Argentina . Já na temporada passada, a intenção era sediar algum dos três jogos do time no segundo semestre.

Castelão será utilizado apenas em fevereiro

Ainda durante a entrevista, Mauro revelou que o Secretaria de Esporte do Estado (Sesporte) solicitou mais uma semana em relação ao tempo previsto para reabertura do Castelão para 2025. Anteriormente, a previsão era 1º de fevereiro. Agora, o estádio será utilizado pela primeira vez na temporada no Clássico-Rei, marcado para o dia 8.



Além disso, o vice-presidente afirmou que não há como estipular um número de jogos disputados no Gigante da Boa Vista, mas reiterou que recomendações foram feitas visando o bom estado do gramado.