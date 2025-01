3ª fase da Copinha: Ceará enfrenta o Vasco e Fortaleza encara o Ituano

Ceará e Fortaleza buscam chegar até às oitavas de final da Copinha / Crédito: Montagem com fotos de Gabriel Silva / Ceará SC e João Moura / Fortaleza EC

Ceará e Fortaleza entram em campo nesta quarta-feira, 15, em busca de dar continuidade às suas campanhas na Copa São Paulo de Futebol Júnior, a Copinha. Pela terceira fase do torneio, o Alvinegro enfrenta o Vasco da Gama-RJ, enquanto o Tricolor encara o Ituano-SP. O primeiro a entrar em campo será o Vovô. O time joga às 11 horas, no estádio Nicolau Alayon (Comendador Souza), em São Paulo. A equipe cearense chegou a esta etapa do torneio após eliminar o XV de Piracicaba com uma goleada de 4 a 0, nessa segunda-feira, 13.