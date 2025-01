"Eu amo o Ceará": croata torcedor alvinegro visita sede do clube e se declara

Marin Bazon, nascido na Croácia, é casado com uma cearense / Crédito: Gledson Jorge/Ceará SC

Nascido na Croácia e casado com uma cearense, Marin Bazon tornou-se um torcedor apaixonado do Ceará após uma viagem de férias a Fortaleza, em 2022. Três anos depois, o profissional da construção civil realizou um sonho: conhecer a sede do Alvinegro de Porangabuçu.

A visita aconteceu nesta terça-feira, 14, acompanhado da família. Marin reside em Dublin, capital da Irlanda, acompanhado da esposa Nazaré Cajado, que trabalha como chef de cozinha no país. De férias na capital cearense, o croata foi convidado a conhecer a sede do Vovô.

A relação com o Alvinegro começou em 2022, enquanto curtia férias em Fortaleza. Durante a estadia, Marin ganhou uma camisa do Vovô de presente do cunhado, Dalbernon da Silva, e desencadeou o amor à primeira vista. "As cores da camisa e a torcida do Ceará me encantaram muito", contou.