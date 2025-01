Ferroviário recebe Santa Cruz-RN para avançar no pré-Nordestão; Maracanã visita ABC

Técnico Tiago Zorro em treino do Ferroviário no Elzir Cabral / Crédito: Lenilson Santos/Ferroviário

A noite deste sábado, 4, reserva dois duelos decisivos entre cearenses e potiguares. Pela primeira fase da Eliminatória da Copa do Nordeste, o Ferroviário recebe o Santa Cruz-RN, no estádio Presidente Vargas, enquanto o Maracanã lutará pela vaga à segunda fase no Frasqueirão, em Natal (RN), contra o ABC-RN. Ambos os confrontos ocorrem às 19h30min e não terão transmissão com imagens. Como os confrontos são em jogo único, os mandos de campo são definidos conforme o ranking de clubes da Confederação Brasileira de Futebol (CBF). Por isso o Tubarão duela em casa diante do Santa Cruz, e o Bicolor Metropolitano visita o Elefante em solo potiguar.

Campeão da Taça Fares Lopes na última competição de 2024 — o que garantiu o time coral na Copa do Brasil deste ano —, o Ferrão terá a estreia do técnico português Tiago Zorro. O último comandante estrangeiro do time da Barra do Ceará havia sido o argentino Pablo Enrique Centrone, em 1998.

"Não houve muito tempo para preparar para esta pré-Copa, mas acredito que os jogadores têm qualidade, estamos confiantes. Acreditamos também no pouco trabalho que fizemos, os jogadores aceitaram muito bem esse trabalho. Estamos felizes por estar aqui, com todo o elenco, e vamos trabalhar para poder passar ao próximo jogo", projetou Tiago Zorro. Do elenco campeão da Fares Lopes, que foi comandado por Marcelo Vilar, o Ferroviário manteve nove nomes: os zagueiros João Cubas e Wesley Junior; o lateral-direito Rikelmy; os meio-campistas Gharib e Janeudo; e os atacantes Ciel, Kiuan, Allanzinho e Rodrigo Fuzil. Os experientes Janeudo e Ciel foram peças importantes no setor ofensivo. Somaram-se ao grupo para a temporada 2025 mais nove jogadores: os goleiros Silvado e João Vitor; os zagueiros Lucas Ramires e Jefão; o lateral-direito Yohan; os laterais-esquerdos Carlos Junio e Pablo Alves; o meio-campista Willyam Maranhãp; e o atacante Christian Eto’o.

Os ingressos para o embate no PV custam R$ 40 (meia-entrada R$ 20) para o setor laranja da arquibancada e R$ 80 (meia R$ 40) para o setor social. Já em Natal (RN), o Maracanã, que participa da Copa do Nordeste pela primeira vez, encara o tradicional ABC em busca da classificação para a próxima fase da Eliminatória. Comandado pelo ex-volante Júnior Cearense, o Bicolor tem nomes experientes no elenco, como o goleiro Rayr, o zagueiro Edimar, o meio-campista Patuta e os atacantes Testinha e Luís Soares. Os oito times classificados dos embates deste sábado avançam para novo mata-mata, na próxima quarta-feira, 8, quando serão definidas as quatro equipes que estarão na fase de grupos do Nordestão e 2025. Em caso de empate no tempo regulamento, a decisão da vaga será nos pênaltis — tanto na primeira quanto na segunda fase da Eliminatória.