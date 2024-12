Com Ferroviário e Maracanã, CBF detalha tabela da Eliminatória do Nordestão

Na noite desta sexta-feira, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou a tabela detalhada dos jogos da primeira fase da Eliminatória da Copa do Nordeste 2025. A fase prévia do torneio regional terá Ferroviário e Maracanã como representantes cearenses.

Todos os confrontos serão realizados no dia 4 de janeiro, primeiro sábado do ano. O Tubarão da Barra recebe o Santa Cruz-RN, no Estádio Presidente Vargas, às 19h30min. No mesmo horário, no Frasqueirão, em Natal (RN), o Bicolor Metropolitano encara o ABC-RN. Os duelos serão exibidos pelo Premiere.