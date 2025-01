Elenco do Ferroviário inicia preparação para decisão na fase preliminar do Nordestão

O Tubarão da Barra encara o Santa Cruz-RN no próximo sábado, 4, no PV, pela primeira fase preliminar da Copa do Nordeste. A partida acontece em jogo único e em caso de empate, será decidida nos pênaltis

Após o amargo rebaixamento para a Série D no último ano, o Ferroviário reformulou o elenco e comissão técnica para 2025. De olho na primeira fase preliminar da Copa do Nordeste, o plantel coral iniciou nesta quinta-feira, 2, sob comando do técnico português Tiago Zorro, a preparação para o duelo contra o Santa Cruz-RN.



O tempo de treino, entretanto, será curto. O Tubarão da Barra encara o clube potiguar já no próximo sábado, 4. Por ter melhor ranking na CBF, a equipe cearense será a mandante do jogo. A bola rola às 19h30min, no Presidente Vargas, em jogo único e eliminatório – em caso de empate no tempo regulamentar, a decisão será nos pênaltis.