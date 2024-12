Ferroviário tem reunião definitiva para selar acordo de SAF com grupo estrangeiro

Jogadores do Ferroviário reunidos em treino no Elzir Cabral / Crédito: Lenilson Santos/Ferroviário

Restando apenas uma partida para encerrar a participação na Copa Fares Lopes e no aguardo do início do Campeonato Cearense, o Ferroviário já tem reunião marcada para analisar a principal proposta recebida para a compra de sua Sociedade Anônima do Futebol (SAF). O Esportes O POVO apurou que o documento oficial deve ser recebido pelo clube entre esta sexta-feira, 6, e domingo, 8, mas o momento presencial acontecerá na segunda-feira, 9, em uma reunião entre os interessados, diretoria, conselheiros e a empresa responsável pela assessoria jurídica contratada para a abertura da SAF. Nos últimos dias, com os empresários que desejam adquirir a SAF já em solo cearense, alguns detalhes mudaram: o grupo português teve a adição de um russo e demais profissionais de outros países europeus, os envolvidos tiveram participação nas contratações para a Fares Lopes e buscam um treinador estrangeiro. Além disso, a assembleia de conselheiros para votação – que acontecerá antes do voto dos sócios torcedores – deve ser empurrada para janeiro. Assim, o clube pode chegar no Estadual sem finalizar todos os trâmites.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora A reportagem apurou que, entre os portugueses, estão os empresários Nuno Patrão, agente de jogadores e proprietário da empresa Footis, e Pedro Roxo, ex-presidente da Associação Acadêmica de Coimbra e do B SAD (Sociedade Anônima do Desporto). A dupla esteve no Boavista-RJ no Campeonato Carioca deste ano avaliando investimento da SAF, mas não agradaram e foram substituídos por um grupo de investidores brasileiros. Lá, também levaram um técnico europeu, o português Filipe Manuel Nunes Cândido.

O grupo interessado acompanhou toda a Copa Fares Lopes, mas não apenas como expectador. À reportagem, o ex-vice-presidente e ex-diretor de marketing do Ferroviário, Evandro Ferreira Gomes, indicou que os investidores ajudaram na montagem do elenco que disputa a competição. Ao fim do torneio, o técnico Marcelo Vilar deve deixar o comando do time. A ideia inicial é buscar um treinador português. Conforme apurou o Esportes OPOVO com fontes internas do clube, parte da diretoria de futebol do Ferroviário está de licença até o fim de dezembro. Enquanto isso, os contatos com jogadores para contratação tem sido feitos diretamente por Nuno Patrão, acompanhado de perto pelo diretor jurídico do Tubarão da Barra, Francisco Neto, que tem controlado a situação. À reportagem, Francisco Neto defendeu que o que existe no momento é uma manifestação de interesse: "Apareceu esse grupo, por isso que a gente acelerou o passo para se tornar SAF, acredito que até o final do mês o Ferroviário se torne SAF [...] A partir do momento que realmente for concretizado esse interesse, aí sim a gente marca essa assembleia geral. Alguns deles estão aqui acompanhando [a Fares Lopes], enquanto os outros chegam nos próximos dias", relata o diretor jurídico.

O diretor confirmou as informações antecipadas pelo O POVO sobre os pontos principais da minuta já recebida pelo clube: "A previsão geral é de acesso a parte da base, melhorias, investimentos de estrutura, que é o principal, e em relação ao futebol profissional. Vão assumir a o futebol profissional, isso é o que compõe boa parte da proposta", completa, afirmando ainda que não será toda a base do clube que ficará na responsabilidade dos investidores, apenas algumas categorias. Em sua coluna diária, Fernando Graziani adiantou ao O POVO as principais cláusulas dão modelo de contrato recebido pelo presidente Aderson Maia. Tópicos do modelo de contrato 1. Exigência da compra de 90% das ações da SAF do Ferroviário;

2. Contrato inicial por um período de 10 anos, prevendo investimentos obrigatórios anuais na estrutura física, médica, fisiológica e, claro, na formação de um time forte no futebol; 3. Aporte inicial na assinatura do contrato para pagamento de todas as dívidas do Ferroviário, que hoje giram em torno de R$ 2 milhões (valor considerado pequeno pelos investidores quando avaliaram o potencial que o clube pode gerar); 4. Derrubada de toda a estrutura que existe hoje em Elzir Cabral para a construção de um Centro de Treinamento extremamente moderno e eficiente. Já existe projeto e maquete prontos, inclusive;