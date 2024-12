Ferroviário anuncia Fernando Pin como novo gerente de futebol para próxima temporada

Começando o planejamento para 2025, o Ferroviário anunciou Fernando Pin como seu novo gerente de futebol. O profissional esteve nas últimas seis temporadas no Boavista-RJ, onde trabalhou com os investidores portugueses que possuem interesse em adquirir a SAF do clube coral — além de russos do mesmo grupo.

Além do novo nome à frente do futebol do Peixe, o Ferrão trabalha para anunciar um treinador. A tendência, conforme apurou o Esportes O POVO, é de um técnico português.

Marcelo Villar, que estava no Tubarão, foi desligado após a conquista da Taça Fares Lopes, no último sábado, 7, diante do Floresta, após vencer disputa por pênaltis. Em 2025, o Ferroviário terá as disputas do Campeonato Cearense, Copa do Nordeste, Copa do Brasil e Série D do Campeonato Brasileiro.