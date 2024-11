Coruja Tyto: Tirol apresenta novo mascote para temporada 2025

Sem camisa e com detalhes de correntes pelo corpo, o personagem veste apenas um calção do time e possui cinza-escuro como cor predominante. Leonardo Ribeiro, membro da empresa idealizadora do Tyto, a Pakaraka, explicou o conceito por trás da criação do mascote.

O Cefat Tirol apresentou, na manhã desta sexta-feira, 29, o seu novo mascote para a próxima temporada. Estreante na Série A do Campeonato Cearense em 2025, o clube anunciou o seu novo mascote, a coruja Tyto Tirol, para ser o representante do time fora das quadro linhas.

Sobre a pretensão da Coruja, alcunha do Tirol, no Campeonato Cearense do próximo ano , Deusmar afirmou que é “muito ousado” para um clube como o dele, “que mal começou e vem da periferia da cidade”, querer disputar logo de cara um campeonato com equipes do nível de Ceará e Fortaleza.

Acompanhado o presidente do clube durante a apresentação do mascote, o diretor administrativo do Tirol, Sávyo Santos, também reforçou a meta da equipe na elite do futebol cearense.

“A nossa primeira meta é claro que é permanecer, é o nosso primeiro ano. Mas eu falo do fundo do meu coração, como gestor do projeto, eu quero classificar, eu quero uma vaga na Série D, eu quero cruzar as fronteiras do Estado do Ceará para jogar um campeonato brasileiro”, disse Sávyo.



O Tirol conquistou o acesso para a Série A do Campeonato Cearense após ser campeão da Segunda Divisão do Estadual, garantindo assim uma vaga na elite do torneio, que começa no dia 18 de janeiro. Tirol dividirá o Grupo B com Fortaleza, Ferroviário, Iguatu e Barbalha.