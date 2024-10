Jogadores do Cefat Tirol visitam Associação Peter Pan e presenteiam crianças

Visita ocorreu devido ao Dia das Crianças. No momento, houve interação e brincadeiras protagonizadas pelo palhaço Tutu

Nesta segunda-feira, 14, diretoria e jogadores do Centro de Formação de Atletas do Tirol visitaram a Associação Peter Pan, localizada no bairro Vila União, em Fortaleza. Na oportunidade, dirigentes e atletas doaram brinquedos para mais de 200 crianças.

Além disso, houve interação e momentos de alegria e descontração protagonizados pelo palhaço Tutu. O evento em questão ocorreu em comemoração ao Dia das Crianças.