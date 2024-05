Tirol e Cariri conquistam acesso para a série A do Campeonato Cearense

Ambos classificados para a Série A do Estadual, Tirol e Cariri decidirão o grande campeão da segunda divisão do Campeonato Cearense

O último final de semana foi de acesso na Série B do Campeonato Cearense 2024. Agora finalistas, Tirol e Cariri conquistaram vaga para a elite do Estadual do ano que vem, após superarem Itapipoca e Icasa, respectivamente.

No sábado, 20, o Tirol venceu o Itapipoca por 4 a 2, no estádio Presidente Vargas, em Fortaleza. A vitória garantiu o acesso para a Coruja, que havia empatado o primeiro confronto por 2 a 2, no estádio Perilo Teixeira, em Itapipoca.

Um pouco mais distante, no sul do Estado, o Cariri conquistava sua vaga após empatar por 0 a 0 contra o Icasa, no último domingo, 20, no estádio Romeirão, em Juazeiro do Norte. A classificação com o placar de igualdade só foi possível devido à vitória por 2 a 1 no primeiro duelo.