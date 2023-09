Tirol: clube que tem mudado a vida de centenas de crianças e jovens da periferia de Fortaleza

Menino Jardson, de 9 anos, foi descoberto pelo Tirol e sonha em ser goleiro profissional Crédito: DIVULGAÇÃO

Fruto de um olhar visionário, o Centro de Formação de Atletas do Tirol (Cefat/Tirol) tem ganhado relevância no futebol cearense. Situado no bairro Jacarenga, em Fortaleza, o projeto usa o esporte como meio de inclusão social e atende atualmente mais de 250 crianças e jovens da periferia. A iniciativa começou como uma ação voltada para a prática de futebol de alguns funcionários do Grupo Pague Menos, em meados de 2008. Na época, Savyo Santos, que atuava como farmacêutico no empreendimento, era um dos responsáveis por organizar campeonatos para os trabalhadores. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Com o tempo, ele passou a convidar os melhores jogadores das disputas para treinar depois do expediente. A ideia se expandiu e o funcionário começou a vislumbrar a criação de um centro de lazer em um terreno baldio pertencente a empresa, que fosse voltado para os trabalhadores do grupo.

Em 2022, o clube deu um salto em questão de profissionalização e adotou o modelo de Sociedade Anônima do Futebol (SAF), sendo o primeiro do Estado a aderir ao modelo. Passando a se chamar "Tirol CEFAT", o time também garantiu uma classificação inédita para a Copa São Paulo de Futebol Juniors 2023. Quem também tem se destacado é o elenco Sub-20 do Tirol, que participou da Copa do Brasil deste ano. Apesar do esforço, a equipe se despediu da disputa após perder por 3 a 0 para o Bahia, na última quinta-feira, 7. Além do trabalho em campo, o centro segue atuando na formação de atletas. Caio Vidal, jogador cearense que atualmente joga na Bulgária, foi um dos nomes que passaram pelo projeto.