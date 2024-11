"Recebemos algumas propostas", diz presidente do Ferroviário sobre processo de SAF do clube

Presidente do Ferroviário, Aderson Maia Crédito: Lenilson Santos/Ferroviário AC

O Ferroviário segue viabilizando o processo para se transformar em Sociedade Anônima do Futebol (SAF). Em entrevista exclusiva ao Esportes O POVO durante o lançamento do Campeonato Cearense 2025, o presidente do clube, Aderson Maia, detalhou qual o estágio atual da situação e revelou que a cúpula já recebeu propostas. "A gente está fazendo essa parte de montagem da SAF. Temos, sim, propostas para receber. Já recebemos algumas propostas, tem algumas encaminhadas. Mas quem vai decidir é o torcedor, sócio-torcedor e o conselheiro. Estamos fazendo esse meio-campo. O caminho do Ferroviário, assim como o de todos os clubes, é a SAF", disse o mandatário.

Com clara intenção de tornar o Tubarão da Barra uma SAF, diretoria executiva e Conselho Deliberativo contam com assessoria jurídica da Tricorp no processo. A empresa em questão dará suporte jurídico e corporativo na manifestação de interesse e, consequentemente, numa futura proposta de compra, caso as tratativas avancem. Em outubro, o Ferroviário já havia confirmado o interesse de um grupo europeu pela compra da SAF do clube. De acordo com a equipe da Barra do Ceará, a empresa, que não teve o nome revelado devido a uma cláusula de confidencialidade, apresentou uma manifestação oficial à agremiação cearense. Valores envolvidos numa possível transação também não foram divulgados. Tópicos do modelo de contrato adiantados pela Coluna Fernando Graziani: 1. Exigência da compra de 90% das ações da SAF do Ferroviário;

2. Contrato inicial por um período de 10 anos, prevendo investimentos obrigatórios anuais na estrutura física, médica, fisiológica e, claro, na formação de um time forte no futebol; 3. Aporte inicial na assinatura do contrato para pagamento de todas as dívidas do Ferroviário, que hoje giram em torno de R$ 2 milhões (valor considerado pequeno pelos investidores quando avaliaram o potencial que o clube pode gerar); 4. Derrubada de toda a estrutura que existe hoje em Elzir Cabral para a construção de um Centro de Treinamento extremamente moderno e eficiente. Já existe projeto e maquete prontos, inclusive;