Ferroviário vence Caucaia por 2 a 0 na estreia da Taça Fares Lopes

Com boa atuação fora de casa, a equipe coral estreou com o pé direito na competição, assumindo a liderança do grupo A

Em partida válida pela 2ª rodada da Taça Fares Lopes, Caucaia e Ferroviário se enfrentaram na tarde deste sábado, 9, no estádio Raimundão. No jogo de estreia do Ferrão no campeonato, o Tubarão da Barra venceu o adversário por 2 a 0, com gols de Kiuan e Guilherme Escuro.



É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

A vitória sobre o Caucaia levou o time de Marcelo Vilar à liderança do grupo A da competição, com três pontos somados. O Tubarão da Barra volta a jogar no próximo sábado, 16, às 16 horas, quando encara o Ceará no Estádio Presidente Vargas.