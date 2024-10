Ferroviário confirma interesse de grupo europeu em aquisição de SAF do clube

O Ferroviário confirmou nesta quinta-feira, 10, o interesse de um grupo europeu pela compra da SAF do clube. De acordo com a equipe da Barra do Ceará, a empresa, que não teve o nome revelado devido a uma cláusula de confidencialidade, apresentou uma manifestação oficial à agremiação cearense. Valores envolvidos numa possível transação também não foram divulgados.

Representantes da empresa já se encontram em Fortaleza para a realização de reuniões e o reconhecimento das instalações do clube. A intenção dos executivos é acompanhar o desempenho do Ferroviário na Taça Fares Lopes, último compromisso do Tubarão no calendário de 2024 após o rebaixamento para a Série D.

A Tricorp, que assessora o Clube da Barra na criação de sua SAF, irá dar suporte jurídico e corporativo na manifestação de interesse e, consequentemente, numa futura proposta de compra, caso as tratativas avancem.