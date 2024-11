Presidente do Ferroviário mira quebra de hegemonia no Campeonato Cearense

"O Ferroviário nunca pode ficar longe de pensar em brigar pelo título. O Ferroviário é um time grande, tradicional, foi o último campeão cearense fora Ceará e Fortaleza, mas a gente sabe das dificuldades agora: o Fortaleza cada vez mais crescendo, o Ceará, muito provavelmente, tenha o acesso para a Série A, e a gente está vindo de uma queda (para a Série D), de uma situação complicada esse ano. Então a gente está com o pezinho mais no chão, mas sempre fazendo um time forte, buscando o objetivo de combater esses dois times e acabar com essa hegemonia", disse o mandatário durante o lançamento da competição.

Semifinalista nas últimos cinco edições do Campeonato Cearense, o Ferroviário vai disputar o Estadual de 2025 com o objetivo de brigar pelo título, conforme afirmou o presidente do clube, Aderson Maia, em entrevista exclusiva ao Esportes O POVO nesta quinta-feira, 21.

Ao todo, o clube da Barra do Ceará conquistou o certame estadual em nove oportunidades, sendo a última em 1995. Desde então, apenas Ceará e Fortaleza levantaram as taças da competição.



Sorteio da edição de 2025

O chaveamento do Campeonato Cearense de 2025 foi definido nesta quinta-feira, 21, em sorteio realizado na sede da Superintendência de Obras Públicas, localizada ao lado da Arena Castelão. O Ceará, atual campeão, faz parte do Grupo A, enquanto o Fortaleza está no Grupo B ao lado do Ferroviário.

O Vovô divide o Grupo A com outras quatro equipes: Floresta, Maracanã, Horizonte e Cariri. Já Fortaleza e Ferroviário compartilham o Grupo B com Iguatu, Barbalha e Tirol. Na primeira fase do Manjadinho,as equipes enfrentam os adversários da chave oposta em jogo único.