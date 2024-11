Secretário detalha estrutura para preservar gramado do Castelão em show de Caetano e Bethânia

Esplanada da Arena Castelão Crédito: Gabriel Silva / Ceará SC

O imbróglio envolvendo o choque de datas entre Ceará x América-MG e o show de Caetano Veloso e Maria Bethânia resultou em uma nova data para o jogo do Vovô. Contudo, a situação do gramado ainda seguiu como dúvida para a partida, que ocorrerá na segunda-feira, 18, apenas dois dias após o show. Em entrevista ao Esportes do Povo, da Rádio O POVO CBN, o secretário de Esportes do Estado do Ceará, Rogério Pinheiro, prometeu uma nova tecnologia para proteger o campo de jogo. Segundo o atual mandatário da Secretaria de Esportes do Ceará (Sesporte), que concedeu entrevista exclusiva ao programa nesta sexta-feira, 8, será utilizado um easyfloor Sistema de placas modulares que possibilita fácil instalação permanente ou temporária, com montagem e desmontagem rápida diferente do padrão. Pensando na recente tecnologia de iluminação artificial do gramado, as placas serão translúcidas, algo que o secretário vê como inovador. O show acontece no sábado, 16, com início às 21h, enquanto o jogo do Ceará ocorre após pouco menos de 50 horas, às 21h45 da segunda-feira.

"Em alguns espaços onde a luz não vai conseguir ultrapassar esse piso, que é na área de palco e algumas torres de TV e de som, pode ser que ele fique um pouco amarelado, mas a gente já está prevendo isso dentro da nossa organização", completa Rogério. Do Imbróglio até a mudança de data "O show está fechado desde abril, com uma data fifa fechada para novembro. Não havia nenhuma previsão de jogo nesse período. Não havia nenhum jogo entre os dias 11 e 19. O Ceará iria jogar fora do Estado nesse período. Infelizmente a Confederação Brasileira mudou os jogos", detalhou Rogério Pinheiro, ainda no Esportes do Povo. Como dito pelo secretário, as datas-base da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) foram alterados (adiantadas) em outubro, alocando a partida para o fim de semana que estava previsto para a data fifa e jogos da Copa do Brasil. Assim, anteriormente, as datas realmente não conflituavam.

Inicialmente, a administração do estádio queria a alteração do jogo para a quarta-feira, 20, às 21h45min mas a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) definiu a para segunda, 18, para não deixar o jogo se distanciar dos demais do campeonato, posto que a rodada é decisiva por ser a penúltima do torneio nacional. A partida, que marca a 37ª rodada do Campeonato Brasileiro Série B, será a última do Alvinegro em seus domínios na temporada. O horário partiu do pedido oficializado pela Federação Cearense de Futebol (FCF) postas as condições, para garantir a integridade do estádio, levando em consideração o tempo demandado para desmontar a estrutura do show. Ao O POVO, a FCF garantiu que não tinha interesse no horário de forma deliberada.