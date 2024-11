Próximo rival do Ceará, Botafogo-SP tem 3ª pior campanha como mandante na Série B

Apesar do retrospecto negativo do rival, o Vovô precisa melhorar seu desempenho fora de casa para sair vitorioso de Ribeirão Preto

O Ceará entra em campo na próxima terça-feira, 12, contra o Botafogo-SP, na Arena NicNet, em Ribeirão Preto-SP, com a chance de entrar no G-4 da Série B. O adversário paulista possui a 3ª pior campanha como mandante na competição, com apenas cinco vitórias em 17 jogos disputados.

Apesar do retrospecto negativo do rival, o Vovô precisa melhorar seu desempenho fora de casa para sair vitorioso de Ribeirão Preto. A campanha do clube de Porangabuçu como visitante apresenta um aproveitamento de apenas 29,4%, com quatro vitórias, três empates e dez derrotas.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

As duas equipes vivem situações opostas no campeonato. Enquanto o Ceará briga pelo acesso, o Botafogo-SP tenta se afastar da zona de rebaixamento. No entanto, ambos chegam para o confronto com uma sequência de duas vitórias consecutivas na competição.