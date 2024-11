Presidente do Ceará lamenta alteração de data de Ceará x América-MG e cita transtornos

João Paulo Silva, presidente do Ceará, em conversa com jornalistas na sala de imprensa do estádio Carlos de Alencar Pinto, em Porangabuçu Crédito: Marcelo Vidal/Ceará SC

Após a mudança de data do confronto entre Ceará e América-MG, pela 37ª rodada da Série B, o presidente alvinegro João Paulo Silva se pronunciou sobre o caso. Por meio de nota oficial, o mandatário do Vovô lamentou os possíveis transtornos que a alteração poderá causar à torcida alvinegra, visto que o duelo acontecerá em uma segunda-feira, 18, às 21h45min. A partida foi reagendada para dois dias após o show de Maria Bethânia e Caetano Veloso na Arena Castelão, conforme definido pela CBF. João Paulo se referiu ao episódio como "desagradável coincidência que não tem culpados". É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Em relação aos torcedores que utilizarão o transporte público para ir ao jogo, o presidente do Vovô afirmou que priorizará atuações com os setores público e privado a fim de garantir a “ida e volta com conforto e segurança”.

Confira a nota de João Paulo na íntegra: Uma série de contratempos fez com que a data da partida entre Ceará x América fosse alterada de 17/11 para 18/11 às 21h45min. Infelizmente, saímos de um domingo para um dia de semana num horário complicado, sobretudo para quem depende de transporte público. A antecipação de toda a tabela do campeonato colocou esta rodada no mesmo final de semana de um show que ocupará o gramado do Castelão e por isso a partida precisou ser remarcada para o dia seguinte. Uma desagradável coincidência que não tem culpados. Ao mesmo tempo, é um jogo que atrai a atenção de todo o Brasil numa reta final de campeonato disputadíssima. Por ter esse apelo, Ceará x América/MG foi direcionado para horário nobre na grade televisiva.