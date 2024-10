Ituano tem vantagem sobre Ceará como mandante; veja retrospecto

Buscando engatar uma sequência positiva após a vitória sobre a Ponte Preta, o Ceará visita o Ituano neste sábado, 19. As equipes se enfrentam às 17 horas no estádio Novelli Júnior, em Itu (SP). No retrospecto entre os times, o adversário do Vovô tem uma ligeira vantagem jogando em casa.



Jogando no interior paulista, o Ceará venceu o adversário apenas uma vez em quatro jogos disputados. Na ocasião, as equipes disputaram a primeira rodada da Série B de 2017 e o Vovô venceu por 3 a 2 no placar. Enquanto nos jogos restantes, o retrospecto é de duas vitórias do Ituano e um empate.

Já no histórico geral do embate, os números são equilibrados. Em dez partidas disputadas, o Galo de Itu venceu três vezes, enquanto o Alvinegro contabiliza uma vitória a menos.