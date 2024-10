Ferroviário anuncia a contratação de três defensores para a Taça Fares Lopes

Com a saída de Geaze para o América-PE, o Tubarão contratou o experiente goleiro Carlão, de 38 anos. O atleta, que já passou pelo futebol cearense, utilizando as camisas de Floresta e Atlético-CE, estava no Tocantinópolis e atuou em apenas dois jogos no ano.

Com estes anúncios, a equipe coral chega a seis contratações nos últimos seis dias. Além dos anúncios desta sexta-feira, 11, o Ferrão também acertou com o lateral-direito Ray, de 23 anos; o meia Davi Torres, de 25 anos; e o atacante Állefe, de 29 anos.

O zagueiro Iverton chega do Sul-América-AM para reforçar a defesa coral. O jogador de 23 anos se destaca pela altura (1,91m) e pela passagem no Porto Velho, clube anterior ao Sul-América, onde atuou em 29 oportunidades e contribuiu com uma assistência.

Ainda não existe uma confirmação oficial de quais jogadores do elenco da Série C seguem para a disputa da Fares Lopes, mas, segundo apuração do Esportes O POVO, o Tubarão negocia a renovação do atacante Ciel e do meia Robson.

A equipe da Barra estreia no torneio estadual contra o Caucaia, no dia 10 de novembro, às 16 horas. O Ferroviário está no Grupo A da competição, que conta ainda com Fortaleza, Tirol e Atlético-CE.