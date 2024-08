Iguatu garante empate no primeiro jogo das quartas de final da Série D e decide em casa

Com a igualdade, o Azulão do Centro-Sul precisa vencer em casa para garantir o acesso à Série C do Campeonato Brasileiro

No primeiro duelo das quartas de final da Série D, o Iguatu garantiu um empate em 1 a 1 contra o Anápolis fora de casa. Com o resultado, a equipe cearense tem a vantagem de fazer a partida decisiva em seus domínios, no Morenão, onde permanece invicta e com 100% de aproveitamento na competição. O confronto da volta acontece no próximo sábado, 31, às 16 horas, no Estádio Morenão, em Iguatu.

O jogo

Diante do Estádio Jonas Duarte lotado de torcedores, as equipes protagonizaram uma partida equilibrada, com uma certa vantagem para os donos da casa. Após o apito inicial, o Iguatu pareceu intimidado frente ao adversário e demorou para, de fato, entrar no jogo. Prova disso é que até os 15 minutos do duelo, o Anápolis já havia chegado com perigo na área do Azulão mais de seis vezes.

Durante as diversas tentativas de abrir o placar, o time da casa parava nas eficientes defesas de Mauro Iguatu. Logo aos 2 minutos, André, atacante do Galo da Comarca, criou a primeira grande chance ao arrancar sozinho em direção ao gol. O jogador, entretanto, foi parado pelo goleiro do Azulão, que saiu para fazer a defesa.