Iguatu recebe Anápolis no Morenão por acesso inédito à Série C do Brasileiro

Neste sábado, 31, o Iguatu recebe o Anápolis-GO às 16 horas (de Brasília), no Estádio Morenão, em partida de volta das quartas de final do Brasileirão Série D. No duelo, o Azulão entra em campo com o objetivo claro de alcançar o maior feito da sua história: o acesso para a Série C de 2025.

Após um empate em 1 a 1 no jogo ida, disputado em solo goiano, a equipe treinada por Flávio Araújo precisa de uma vitória simples para ascender à terceira divisão nacional e, para isso, conta com a força do seu estádio, onde detém 100% de aproveitamento na competição.