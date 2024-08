Ranielle Ribeiro deixa o comando técnico do Ferroviário após dois jogos na Série C

O Ferroviário anunciou que o técnico Ranielle Ribeiro deixou o comando técnico da equipe após dois jogos. Conforme apurou o Esportes O POVO, o encerramento de contrato ocorreu em comum acordo entre o profissional e a diretoria do clube.

Com a saída do treinador, Raimundo Wagner, atual coordenador técnico e das categorias de base do Ferroviário, assumirá o comando do escrete coral no último compromisso do Tubarão da Barra na Série C, diante do Tombense, na tarde deste sábado, 24.