Após início ruim, Floresta consegue recuperação heroica por permanência na Série C

Marcelo Cabo, técnico do Floresta, comandando o time na Série C do Brasileiro Crédito: Kely Pereira / Floresta EC

O Floresta teve um início de Série C muito conturbado. Com sete derrotas seguidas na largada da competição, o clube era tratado como o principal potencial rebaixado naquele momento. Contudo, o Verdão conseguiu uma recuperação heroica sob o comando de Marcelo Cabo e garantiu a permanência na divisão de forma antecipada após os resultados do último domingo, 19. A chegada do técnico carioca se deu após a sexta rodada, quando o Lobo vivia sua pior fase na Terceirona. Era o lanterna do torneio, sem pontuar. Para pior, vinha de goleada acachapante diante da Ferroviária-SP, por 4 a 1, em pleno Presidente Vargas. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Em conversa exclusiva com o Esportes O POVO, Marcelo Cabo falou sobre a importância da agremiação em sua carreira e destacou o poder de reação do time. "Foi um dos trabalhos mais prazerosos e árduos da minha carreira. Legado não deixamos apenas com títulos e acessos, mas com trabalho, entrega, honestidade, capacitação".

"O agradecimento ao presidente, diretoria e aos jogadores. Tivemos tempo de trabalho, a confiança da diretoria e consegue colocar o nome na história do clube, de uma forma heroica. Depois de sete derrotas no começo, você entrar na oitava rodada com 97% de chance de rebaixamento, e chega com uma de antecedência livre...", completou o comandante, que está em segunda passagem no futebol cearense — treinou o Ceará em 2015. Logo quando assumiu, o início não foi esperado: derrota diante do ABC e a sina na última posição do certame seguia na Vila Manoel Sátiro. A mudança, todavia, não demoraria muito para acontecer. A primeira vitória veio no dia 10 de junho, contra o Confiança, no Presidente Vargas.

A partir daquele momento, o panorama se reverteria para o Floresta. O time emplacaria três vitórias em quatro partidas — bateu, além do Dragão, Náutico e Caxias. Marcelo Cabo pontuou os motivos que levaram o Floresta a se recuperar. "Nós entendemos o momento que o clube estava passando na competição e a importância de saber unir todos os polos internos do clube: presidência, diretoria, comissão técnica e jogadores. A gente tinha certeza que tínhamos uma missão árdua, que era deixar o Floresta onde encontramos: na Série C", disse. Após atingir a meta principal, o foco agora já está na próxima temporada. Os desafios serão ainda maiores, afinal, o time terá pela frente Campeonato Cearense e, pelo quinto ano seguido, a Terceira Divisão. A permanência de Marcelo Cabo ainda não é certa, porém, espera-se que com sua continuidade, a equipe possa chegar aos seus alvos pré-definidos pela diretoria.