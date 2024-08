Ferroviário visita Náutico para evitar queda na Série C; Floresta recebe Athletic-MG

Na reta final da Série C, Ferroviário e Floresta disputam seus jogos da penúltima rodada neste sábado, 17, para definir o futuro. Pressionado e com grandes chances de rebaixamento, o Tubarão da Barra vai a Pernambuco para enfrentar o Náutico, nos Aflitos, às 18 horas, enquanto o Lobo da Vila vai receber o Athletic-MG, no estádio Presidente Vagas, às 19h30min, ainda com vagas chances de rebaixamento ou classificação.

O técnico Ranielle Ribeiro, que estreou com uma derrota, de virada, para o Caxias, terá o desafio de levar o escrete coral à primeira vitória fora do Estado na competição — e em um momento crucial. Com o peso de ter 96,6% de chances de rebaixamento, segundo dados do site Chance de Gol, figurando na vice-lanterna, o Ferroviário precisa vencer os dois jogos restantes, ante Timbu e Tombense, para permanecer.

Por sua vez, o Floresta de Marcelo Cabo vive uma situação mais acessível de permanência na Série C, na 13ª posição, necessitando apenas de uma simples vitória contra Athletic-MG ou São Bernardo, dois últimos adversários. A probabilidade de descenso é de 11,4%, enquanto a de classificação segue em 0,1%.