Marcelo Cabo avalia bom momento do Floresta: "Equipe preparada para jogar bem dentro e fora de casa"

Lobo da Vila contabiliza atualmente sete jogos consecutivos sem derrotas na Série C do Brasileirão

Vivo na busca da permanência na Série C, o Floresta contabiliza sete jogos sem derrota na atual sequência do certame nacional. Comandante do grupo do Lobo da Vila, o técnico Marcelo Cabo avaliou o momento da equipe como positivo e salientou a importância dos pontos somados após o empate diante do Ypiranga no estádio Presidente Vargas.

“Agora está acontecendo o oposto do início do campeonato. Nos sete primeiros jogos a gente acabou tendo sete derrotas consecutivas e agora a gente tem sete jogos de invencibilidade. Isso é muito importante. Isso chancela o bom trabalho que a gente vem realizando, depois que a gente conseguiu implementar a nossa filosofia da minha chegada, os protocolos que a gente entendia, unificar os segmentos dentro do clube e agora a gente tá colhendo bons resultados dentro da competição”, disse ele.

Os bons resultados, na percepção de Marcelo Cabo, ocorrem pelo fato de o time conseguir somar pontos tanto dentro quanto fora de casa. Para o treinador, esse equilíbrio entre os fatores dentro e fora de casa é primordial para o atual sucesso da equipe.