Veja cenários de Ferroviário e Floresta na reta final da Série C

Clubes fazem contas para lograrem êxito em seus objetivos no certame. Primeira fase da Terceirona se encerrará no próximo dia 24 de agosto

Representantes cearenses na Série C, Ferroviário e Floresta seguem se preparando para as duas últimas rodadas da primeira fase da competição nacional. Em cenários distintos, os clubes fazem contas para lograrem êxito em seus objetivos no certame.

Ferroviário

Décimo nono colocado na tabela de classificação com apenas 14 pontos, o Tubarão da Barra tem uma missão complicada na reta final da Terceirona. Para escapar do descenso, a equipe precisa vencer as duas partidas restantes, contra Náutico e Tombense.