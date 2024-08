Iguatu recebe Manaus em busca da classificação às quartas de final da Série D

O Azulão do Centro-Sul recebe o Manaus-AM neste sábado, 17, às 18 horas, no Estádio Morenão em jogo decisivo das oitavas de final

Em jogo de volta pelas oitavas de final da Série D, o Iguatu recebe o Manaus-AM neste sábado, 17, às 18 horas, no Estádio Morenão. Para o duelo decisivo, o Azulão do Centro-Sul terá o trunfo de jogar em casa, onde ostenta 100% de aproveitamento na competição, tendo nove vitórias em nove jogos, e precisa vencer para avançar ao mata-mata decisivo do acesso.



No primeiro embate, o time cearense saiu atrás do placar, mas arrancou o empate por 2 a 2 na Arena da Amazônia. Apesar de poder decidir em seus domínios e com o apoio da torcida, o técnico Flávio Araújo ressaltou a indefinição do confronto. Em caso de nova igualdade, o classificado será decidido nos pênaltis.

“Foi um resultado importante [na ida] porque nós fomos para vencer ou empatar. Perder seria péssimo, porque o Manaus viria para o segundo jogo com a vantagem. Mas manteve o equilíbrio. Não temos vantagem, mas o Manaus também não tem”, analisou o comandante após o primeiro jogo.