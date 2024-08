Igor Dutra destaca "final" do Ferroviário contra o Sampaio Corrêa na Série C

Após uma semana intensa de treino e preparação, o Ferroviário volta a campo pela Série C para enfrentar o Sampaio Corrêa em confronto direto contra o rebaixamento. As equipes se enfrentam às 19 horas desta segunda-feira, 5, no Presidente Vargas. Para o duelo decisivo, o lateral-direito Igor Dutra retorna ao elenco após ter cumprido suspensão contra o CSA.



Em entrevista coletiva, o atleta falou sobre a importância da partida para o Tubarão e sua preparação para ajudar a equipe. "Fiquei de fora do último jogo, mas retorno com a confiança lá em cima e a parte física bem aprimorada. Vamos encarar esse jogo com uma final porque é um confronto direto no qual queremos sair vitoriosos”, disse Igor.