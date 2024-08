Ferroviário recebe o Sampaio Corrêa em confronto direto para fugir do Z-4 da Série C

No duelo, a missão da equipe coral é clara: vencer a qualquer custo. Tubarão é o penúltimo colocado na tabela de classificação com 13 pontos

Enfrentando uma fase ruim na Série C do Brasileirão, o Ferroviário enfrenta o Sampaio Corrêa nesta segunda-feira, 5, no Estádio Presidente Vargas, em jogo da 16ª rodada da competição nacional. A bola vai rolar às 19 horas (horário de Brasília).

No duelo, a missão da equipe coral é clara: vencer a qualquer custo. Penúltimo colocado na tabela de classificação com 13 pontos, o Tubarão da Barra precisa triunfar se quiser se livrar do rebaixamento ao final do certame.