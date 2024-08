Série D: Iguatu avança às oitavas e Atlético-CE é eliminado pelo Itabaiana

O futebol cearense segue com um representante vivo nas oitavas de final da Série D 2024. Após bater a Jacuipense por 2 a 1 no sábado, 3, no Estádio Morenão, o Iguatu avançou para a próxima fase do mata-mata e vai encarar o Manaus em jogos de ida e volta.

A classificação do Azulão do Centro-Sul se deu após um empate sem gols na partida de ida, disputada no interior baiano, e um triunfo por 2 a 1 em solo cearense. Os gols que garantiram a vaga da equipe foram marcados por Diego Viana e Herbert.